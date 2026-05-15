Обмен пленными и погибшими с Украиной 15 мая: сколько вернули, подробности

Россия и Украина провели новый обмен пленными и телами погибших. Сколько удалось обменять 15 мая, кто помог провести обмен, в каком виде Киев отдает пленных?

Сколько военных вернули из плена 15 мая

Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными с Украиной.

«15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

Возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии и получают медицинскую и психологическую помощь. Посредником вновь выступили Объединенные Арабские Эмираты. СМИ сообщают, что самому младшему возвращенному военнопленному 20 лет, самому старшему — 60 лет. Многие военнослужащие находились в украинском плену несколько лет.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник рассказал, что Украина передала несколько человек «в критическом состоянии», многие были тяжело ранены и с ампутациями.

«Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти. Медики выяснят, как это произошло, что это — результат ранений или действия той стороны? Это все потребует исследований, но многозначительно выглядит, когда несколько десятков военных возвращаются по обмену с серьезными ранениями и увечьями», — подчеркнул Мирошник.

Мирошник отметил, что это первый обмен пленными, в ходе которого вернули столько военнослужащих с серьезными травмами. Ранее Мирошник неоднократно говорил, что в плену ВСУ российские военные подвергаются пыткам.

Подробности, что стало самым сложным в обмене пленными с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена военнопленными. Он отметил, что большинство возвращенных украинцев находились в российском плену еще с 2022 года, среди них есть те, кто оборонялся на «Азовстали», то есть боевики нацполка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

По словам Зеленского, обмен 205 на 205 — это первая часть запланированного большого обмена «1000 на 1000», который анонсировал президент США Дональд Трамп. В соцсетях обратили внимание, что согласование обмена военнопленными совпало по времени с визитом Зеленского в ОАЭ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что самое сложное в ходе возвращения военных из плена является согласование списков на обмен.

«Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро», — заявил Песков.

Сколько военных ВС РФ вернули из плена в 2026 году

12 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что Россия вернула из украинского плена 3724 военнослужащих. Установлена судьба еще 9083 военнослужащих.

В 2026 году между Россией и Украиной прошли уже пять обменов военнопленными:

5 февраля — обменяли 157 на 157 пленных;

5 и 6 марта — обменяли 500 на 500 в течение двух дней;

11 апреля — обменяли 175 на 175;

24 апреля — обменяли 193 на 193;

15 мая — обменяли 205 на 205 военнопленных.

Таким образом, в 2026 году удалось вернуть 1230 пленных россиян.

Сколько тел погибших обменяли Россия и Украина 15 мая

После возвращения военнопленных Россия и Украина перешли к обмену телами погибших.

В рамках обмена 15 мая Киеву передадут 526 тел, Москва получит 41 погибшего.

