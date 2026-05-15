Минобороны России раскрыло детали обмена пленными с Украиной МО: вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии

Российские военнослужащие, которые вернулись из плена 15 мая, находятся на территории Белоруссии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к обмену пленными между Россией и Украиной продолжается. По его словам, стороны занимались согласованием списков. Этот этап остается самым сложным в процессе, говорил он.

В ходе прошлого обмена пленными удалось вернуть в Россию семерых жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины. Тогда в Минобороны РФ заверяли, что все куряне будут доставлены домой.

Также сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военных. Взамен украинской стороне передали 175 пленных ВСУ. Посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.