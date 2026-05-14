День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 15:28

Песков раскрыл, над каким процессом сейчас работают Россия и Украина

Песков заявил, что Россия и Украина согласовывают списки на обмен пленными

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Украина продолжают подготовку к обмену пленными, стороны занимаются согласованием списков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Этот этап остается наиболее сложной частью процесса, однако работа ведется в оперативном режиме, передает РИА Новости.

Ведется работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро, — сказал Песков.

Ранее бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным заявила, что Россия вернула из плена 3,7 тыс. военнослужащих. Кроме того, сотрудникам аппарата удалось установить судьбу 9083 бойцов Вооруженных сил РФ.

До этого в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что командир медгруппы одного из подразделений ВСУ Константин Ким объявлен в розыск за систематические пытки российских бойцов. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Жестокое обращение с военнопленными» и «Мародерство в период вооруженного конфликта».

Власть
Россия
Украина
Дмитрий Песков
обмен пленными
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воображаемый мир»: депутат о словах Зеленского про «справедливый» ответ РФ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.