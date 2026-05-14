Песков раскрыл, над каким процессом сейчас работают Россия и Украина

Россия и Украина продолжают подготовку к обмену пленными, стороны занимаются согласованием списков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Этот этап остается наиболее сложной частью процесса, однако работа ведется в оперативном режиме, передает РИА Новости.

Ведется работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро, — сказал Песков.

Ранее бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным заявила, что Россия вернула из плена 3,7 тыс. военнослужащих. Кроме того, сотрудникам аппарата удалось установить судьбу 9083 бойцов Вооруженных сил РФ.

До этого в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что командир медгруппы одного из подразделений ВСУ Константин Ким объявлен в розыск за систематические пытки российских бойцов. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Жестокое обращение с военнопленными» и «Мародерство в период вооруженного конфликта».