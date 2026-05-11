Медика ВСУ объявили в розыск за пытки российских пленных

Командир медгруппы одного из подразделений ВСУ Константин Ким объявлен в розыск за систематические пытки российских бойцов, сообщили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Жестокое обращение с военнопленными» и «Мародерство в период вооруженного конфликта».

По данным следствия, Ким намеренно ограничивал оказание медицинской помощи раненым российским военнослужащим, попавшим в плен. Кроме того, он лично избивал солдат, ломал им конечности и угрожал убийством с целью получения разведывательной информации или из чувства мести.

При освобождении ряда населенных пунктов Харьковской области были выявлены факты пропажи ценностей, бытовой техники и личных вещей граждан. По оперативным данным, часть этого имущества была присвоена медицинской группой под командованием Кима.

Ранее член Общественной палаты России Максим Григорьев заявил, что участники СВО дали многочисленные показания, указывающие на системный характер жестоких действий в их адрес со стороны медицинского персонала на Украине. Он представил доклад «Доктора Менгеле киевского режима», в котором собраны свидетельства российских военных о преступлениях медиков.