Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи Россия передала Украине 175 военнослужащих и столько же получила взамен

Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных из числа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белорусии.

Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой, — сказано в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона подтвердила свою готовность вернуть России пятерых из семи жителей Курской области. Их удерживали на территории Сумской области.

До этого Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. В то же время украинская сторона в ответ направила России 41 тело. Также Москалькова запланировала провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека с целью сообщить о фактах применения пыток против российских военнопленных.