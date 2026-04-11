Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 13:36

Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи

Россия передала Украине 175 военнослужащих и столько же получила взамен

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных из числа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белорусии.

Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой, — сказано в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона подтвердила свою готовность вернуть России пятерых из семи жителей Курской области. Их удерживали на территории Сумской области.

До этого Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. В то же время украинская сторона в ответ направила России 41 тело. Также Москалькова запланировала провести встречу в формате видео-конференц-связи с верховным комиссаром ООН по правам человека с целью сообщить о фактах применения пыток против российских военнопленных.

Власть
Россия
Украина
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.