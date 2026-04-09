Россия и Украина провели обмен телами погибших

Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев в беседе с РБК. Парламентарий добавил, что украинская сторона в ответ передала РФ 41 тело.

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ приходится осквернять тела павших товарищей. По информации источников, военнослужащие отправляют семьям погибших сослуживцев части их тел, чтобы родственники могли получить за них выплаты.

До этого стало известно, что с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек. Также с февраля 2022 года ВС РФ уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотника.

Также первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что только в 2025 году потери ВСУ в живой силе превысили 520 тыс. человек. Генерал также отметил, что число ежемесячно мобилизуемых на Украине уменьшилось почти в два раза.