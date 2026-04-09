09 апреля 2026 в 13:41

Россия и Украина провели обмен телами погибших

Депутат Саралиев: Россия передала Украине 1000 тел погибших бойцов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев в беседе с РБК. Парламентарий добавил, что украинская сторона в ответ передала РФ 41 тело.

Ранее сообщалось, что бойцам ВСУ приходится осквернять тела павших товарищей. По информации источников, военнослужащие отправляют семьям погибших сослуживцев части их тел, чтобы родственники могли получить за них выплаты.

До этого стало известно, что с начала спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны РФ, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек. Также с февраля 2022 года ВС РФ уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотника.

Также первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что только в 2025 году потери ВСУ в живой силе превысили 520 тыс. человек. Генерал также отметил, что число ежемесячно мобилизуемых на Украине уменьшилось почти в два раза.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине
Политолог раскрыл, выйдут ли США из НАТО после предательства союзников
Дальше
