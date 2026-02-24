Раскрыты колоссальные потери ВСУ в конфликте с Россией с начала СВО

С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

Всего с февраля 2022 года ВС России уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата. Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что до 30% военнослужащих ВСУ страдают от обморожений. Эвакуация пострадавших затрудняется из-за сложных погодных условий и проблем с логистикой. Тела украинских военных, найденные на бывших позициях, это подтверждают.

Позже первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что только в 2025 году потери ВСУ в живой силе превысили 520 тыс. человек. Генерал также отметил, что число ежемесячно мобилизуемых на Украине уменьшилось почти в два раза.