Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 02:25

Раскрыты колоссальные потери ВСУ в конфликте с Россией с начала СВО

ТАСС: ВСУ с начала СВО потеряли убитыми и ранеными 1,5 млн человек

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

Всего с февраля 2022 года ВС России уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата. Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что до 30% военнослужащих ВСУ страдают от обморожений. Эвакуация пострадавших затрудняется из-за сложных погодных условий и проблем с логистикой. Тела украинских военных, найденные на бывших позициях, это подтверждают.

Позже первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что только в 2025 году потери ВСУ в живой силе превысили 520 тыс. человек. Генерал также отметил, что число ежемесячно мобилизуемых на Украине уменьшилось почти в два раза.

ВСУ
потери
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские хоккеистки «заигнорили» Трампа
«Запад нечестен»: аналитик дал оценку провальному плану ослабления России
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с домовыми чатами
Морпех ВС РФ уничтожил Abrams через два дня после поступления на службу
Российская фигуристка вернулась на родину после Олимпиады в Милане
ВС РФ завершили зачистку важного населенного пункта в Донбассе
Российский стрелок в стиле Рэмбо зачистил тыл врага при штурме
Трамп пригрозил Ирану перед началом переговоров в Женеве
Смерть подрывника, раненые: новые детали взрыва машины ГАИ в Москве
«Нацистское мракобесие»: Захарова обосновала время начала СВО
Раскрыты колоссальные потери ВСУ в конфликте с Россией с начала СВО
Устроивший взрыв у Савеловского вокзала погиб на месте
Посол США совершил демарш в адрес МИД Франции
Самая легкая рабочая неделя началась для россиян
«В полном безумии!»: во Франции пришли в ужас от обещаний Макрона Украине
Десятки штрафов, позднее отцовство, скандалы: как живет Аркадий Укупник
Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?
В Сети появились кадры с места взрыва в Москве
Стало известно о гибели полицейского при взрыве в Москве
«Выкидывают из машин и жгут»: петербуржец рассказал о бунте в Мексике
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.