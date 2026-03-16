В США озвучили, кто принимает основные решения на Ближнем Востоке Карлсон: основные решения в конфликте США и Израиля с Ираном принимает Тель-Авив

В конфликте на Ближнем Востоке реальная власть принадлежит не Вашингтону, заявил известный американский журналист Такер Карлсон, комментируя текущую ситуацию в одном из своих видео. По его словам, Израиль, по сути, принимает ключевые решения, которые затем исполняют Соединенные Штаты.

Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный (израильский) лидер, — сказал Карлсон.

Он добавил, что влияние израильского руководства на американскую политику огромно. Журналист неоднократно критиковал внешнюю политику США, обвиняя Вашингтон в ведении войн в интересах других государств.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что конфликт вокруг Ирана, США и Израиля невозможно решить военным путем. По его словам, которые передает ТАСС, необходима дипломатия, иначе Ближний Восток захватит «вечная война с неясным результатом».

Также российские дипломаты обращали внимание, что Соединенные Штаты и Израиль своими действиями вызвали беспрецедентный виток насилия на Ближнем Востоке. Министерство иностранных дел России отметило, что конца этому вероломному и неспровоцированному витку пока не видно.