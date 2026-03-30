30 марта 2026 в 21:37

Иран хочет взимать плату за проход Ормузского пролива

Меджлис Ирана утвердил введение пошлин на проход Ормузского пролива

Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на члена комитета. Он включает взимание пошлин на проход судов по Ормузскому проливу.

Новый план предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Также ограничения касаются государств, которые ввели санкции против Ирана. Уточнялось, что пошлины должны оплачиваться в иранских риалах.

Ранее два контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping пересекли Ормузский пролив. Они отправились 29 марта из эмиратского порта Аль-Рамса и утром 30 марта уже были у входа в пролив.

До этого издание Barron's сообщило, что треть мировых поставок удобрений оказалась заблокирована в Ормузском проливе. Государства Персидского залива остаются ключевыми экспортерами продукции, включающей мочевину, фосфаты, аммиак и серу. При этом создать стратегические запасы удобрений невозможно: срок хранения ограничивается примерно тремя-пятью месяцами. Как пишет издание, из-за конфликта в Иране стоимость удобрений уже выросла более чем на 30%.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое полицейских в Дагестане получили огнестрельные ранения при потасовке
Иран хочет взимать плату за проход Ормузского пролива
Зеленский рвется разблокировать Ормузский пролив
В небе над Брянской областью сбили десятки БПЛА
США захотели оплатить бомбежку Ирана из кармана арабских партнеров
Россияне будут работать по 12 часов? Предложение Дерипаски, мнение Онищенко
Стало известно, как США будут решать судьбу танкеров с нефтью для Кубы
Эксперт назвал замену микрозаймам в случае закрытия МФО
ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню дронов над регионами России
Россия и Иран продолжат сотрудничество в торгово-экономической сфере
Спасший ребенка в Подмосковье мужчина отверг предложение матери малыша
Раскрыт страшный диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова
Telegram решили разблокировать в России? Последние новости, инсайды
Уют без усилий: как интерьер начинает работать сам
Раскрыта пикантная подробность о мертвой паре из Подольска
«Жизненные уроки»: Диброва о скандальных делах Лерчек и Блиновской
Шварценеггер удивился приятному сюрпризу в Северной Ирландии
«Нравственный камертон»: Елена Ханга назвала своего гуру
Россиянка получила 12 лет колонии за перевод 2 тыс. рублей
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

