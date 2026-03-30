Иран хочет взимать плату за проход Ормузского пролива

Комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на члена комитета. Он включает взимание пошлин на проход судов по Ормузскому проливу.

Новый план предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Также ограничения касаются государств, которые ввели санкции против Ирана. Уточнялось, что пошлины должны оплачиваться в иранских риалах.

Ранее два контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping пересекли Ормузский пролив. Они отправились 29 марта из эмиратского порта Аль-Рамса и утром 30 марта уже были у входа в пролив.

До этого издание Barron's сообщило, что треть мировых поставок удобрений оказалась заблокирована в Ормузском проливе. Государства Персидского залива остаются ключевыми экспортерами продукции, включающей мочевину, фосфаты, аммиак и серу. При этом создать стратегические запасы удобрений невозможно: срок хранения ограничивается примерно тремя-пятью месяцами. Как пишет издание, из-за конфликта в Иране стоимость удобрений уже выросла более чем на 30%.