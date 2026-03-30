Перекрытие Ормузского пролива «похоронило» еще один важный мировой рынок В перекрытом Ормузском проливе застряла треть мировых запасов удобрений

Треть мировых поставок удобрений оказалась заблокирована в Ормузском проливе, сообщает Barron's. По данным издания, государства Персидского залива остаются ключевыми экспортерами продукции, включающей мочевину, фосфаты, аммиак и серу. При этом создать стратегические запасы удобрений невозможно: срок хранения ограничивается примерно тремя-пятью месяцами.

Как пишет издание, из-за конфликта в Иране стоимость удобрений уже выросла более чем на 30%. По словам аналитика Сары Фаулер, дефицит удобрений может сократить посевные площади и снизить объемы производства продовольствия. Эксперт Марк Милам подтвердил, что американские фермеры обеспечены запасами на весну, но к лету они иссякнут.

По мнению авторов публикации, фермеры могут сократить посевы кукурузы и переключиться на сою, которая не требует большого количества подкормок. Также они способны заменить дорогие аммиачные варианты более доступными калийными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти разрешили 20 нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив. По словам республиканца, они начнут проход с 30 марта. Он напомнил, что неделей ранее Тегеран уже позволил пройти через пролив 10 судам. Официального подтверждения со стороны иранских властей пока не поступало.