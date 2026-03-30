Два контейнеровоза азиатской страны смогли пересечь Ормузский пролив

Два контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping пересекли Ормузский пролив, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic. Они отправились 29 марта из эмиратского порта Аль-Рамса и утром 30 марта уже были у входа в пролив.

Согласно обзору треков контейнеровозов CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean, в воскресенье они отправились из порта Аль-Рамса в Объединенных Арабских Эмиратах. К утру 30 марта суда находились у входа в Ормузский пролив. К настоящему времени контейнеровозы пересекли пролив и двигаются в Оманском заливе. Куда направляются суда неизвестно.

Ранее член комитета парламента Ирана по национальной безопасности Алаэддин Боруджерди заявил, что проход через стратегически важный Ормузский пролив станет платным для иностранных судов. По его словам, которые приводит гостелерадиокомпания страны, при таком развитии событий республика будет отвечать за обеспечение безопасности судов.

Ранее издание Barron's сообщило, что треть мировых поставок удобрений оказалась заблокирована в Ормузском проливе. Государства Персидского залива остаются ключевыми экспортерами продукции, включающей мочевину, фосфаты, аммиак и серу. При этом создать стратегические запасы удобрений невозможно: срок хранения ограничивается примерно тремя-пятью месяцами. Как пишет издание, из-за конфликта в Иране стоимость удобрений уже выросла более чем на 30%.