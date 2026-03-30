Два контейнеровоза азиатской страны смогли пересечь Ормузский пролив

30 марта 2026 в 15:03

Два контейнеровоза китайской COSCO Shipping пересекли Ормузский пролив

Два контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping пересекли Ормузский пролив, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic. Они отправились 29 марта из эмиратского порта Аль-Рамса и утром 30 марта уже были у входа в пролив.

Согласно обзору треков контейнеровозов CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean, в воскресенье они отправились из порта Аль-Рамса в Объединенных Арабских Эмиратах. К утру 30 марта суда находились у входа в Ормузский пролив. К настоящему времени контейнеровозы пересекли пролив и двигаются в Оманском заливе. Куда направляются суда неизвестно.

Ранее член комитета парламента Ирана по национальной безопасности Алаэддин Боруджерди заявил, что проход через стратегически важный Ормузский пролив станет платным для иностранных судов. По его словам, которые приводит гостелерадиокомпания страны, при таком развитии событий республика будет отвечать за обеспечение безопасности судов.

Ранее издание Barron's сообщило, что треть мировых поставок удобрений оказалась заблокирована в Ормузском проливе. Государства Персидского залива остаются ключевыми экспортерами продукции, включающей мочевину, фосфаты, аммиак и серу. При этом создать стратегические запасы удобрений невозможно: срок хранения ограничивается примерно тремя-пятью месяцами. Как пишет издание, из-за конфликта в Иране стоимость удобрений уже выросла более чем на 30%.

Иран
Ормузский пролив
Китай
суда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Непряева назвала главное отличие российских лыжников от иностранных
В РПЦ оценили тренд на куличи с необычными начинками
Два свидетеля выступили в суде по делу о правах на «нетленки» «Комбинации»
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

