30 марта 2026 в 09:34

Иран вводит плату за проход судов через Ормузский пролив

Депутат Боруджерди: Иран хочет установить новый режим в Ормузском проливе

Проход через стратегически важный Ормузский пролив станет платным для иностранных судов, сообщил член комитета парламента Ирана по национальной безопасности Алаэддин Боруджерди. По его словам, которые приводит гостелерадиокомпания страны, при таком развитии событий республика будет отвечать за обеспечение безопасности судов.

По утверждению парламента, в проливе будет установлен новый режим, — отметил он.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали сообщил, что Иран не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.

До этого верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

