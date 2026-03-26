Посол Ирана в России рассказал, что происходит в Ормузском проливе Посол Ирана в России Джалали: полного закрытия Ормузского пролива сейчас нет

Иран не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии, заявил посол Исламской республики в России Казем Джалали в интервью NEWS.ru. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.

На данном этапе к нему применяется лишь интеллектуальный контроль движения. Очевидно, что условия войны накладывают на страны определенные соображения относительно прохода через международные проливы. Иран подвергается агрессии, и поддержание его безопасности, суверенитета и территориальной целостности является для страны наивысшим приоритетом, — заявил Джалали.

Он отметил, что Вашингтон уже исчерпал все силы, чтобы подорвать контроль Ирана над акваторией Персидского залива, однако не достиг своих целей. Посол также обратил внимание, что практически ни одна страна не поддержала запросы Америки о помощи в этом вопросе.

Поэтому следует отметить, что даже самое мощное оружие в мире не способно изменить географию, — подчеркнул собеседник.

Джалали добавил, что Россия с самого начала проявила понимание законных прав Ирана на суверенитет. Посол связал это с тем фактом, что РФ и сама сталкивалась с незаконными действиями Запада в своем отношении.

Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи ранее заявил, что Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. По его словам, черновик для такого законопроекта уже готов.