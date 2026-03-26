Посол Ирана в России рассказал, что происходит в Ормузском проливе

Иран не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии, заявил посол Исламской республики в России Казем Джалали в интервью NEWS.ru. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.

На данном этапе к нему применяется лишь интеллектуальный контроль движения. Очевидно, что условия войны накладывают на страны определенные соображения относительно прохода через международные проливы. Иран подвергается агрессии, и поддержание его безопасности, суверенитета и территориальной целостности является для страны наивысшим приоритетом, — заявил Джалали.

Он отметил, что Вашингтон уже исчерпал все силы, чтобы подорвать контроль Ирана над акваторией Персидского залива, однако не достиг своих целей. Посол также обратил внимание, что практически ни одна страна не поддержала запросы Америки о помощи в этом вопросе.

Поэтому следует отметить, что даже самое мощное оружие в мире не способно изменить географию, — подчеркнул собеседник.

Джалали добавил, что Россия с самого начала проявила понимание законных прав Ирана на суверенитет. Посол связал это с тем фактом, что РФ и сама сталкивалась с незаконными действиями Запада в своем отношении.

Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи ранее заявил, что Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. По его словам, черновик для такого законопроекта уже готов.

Елена Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Враждебный шаг»: в посольстве РФ осудили решение Британии по судам
Посол Ирана в России рассказал, что происходит в Ормузском проливе
В российском регионе загорелись два дома после налета БПЛА
Рютте раскрыл, какие страны обсуждают открытие Ормузского пролива
Посол Ирана в России раскрыл правду о переговорах с США
Президент Ирана обратился к России
В Конгрессе США ответили на вопрос об ответном визите в Москву
Российский режиссер рассказал о впечатлениях от церемонии «Оскара»
«Много общего»: конгрессменов пригласили в Москву на День Победы
Посол Ирана спрогнозировал последствия для мира в случае проигрыша США
Стало известно, чем Лукашенко кормили в Северной Корее
Военэксперт рассказал, как Россия может наказать Прибалтику за атаки дронов
Трамп указал на «заслуги» Вашингтона перед Европой
Затяжные ливни и холод до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать
Иранские военные «пообедали» взрывчаткой
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
«Они не должны этого делать»: одно решение Ирана привело Трампа в ярость
«Настоящая война»: раскрыта суть конфликта Украины, Венгрии и Словакии
«Предъявлена малая часть»: Трамп вспомнил о Мадуро
Развожаев рассказал о состоянии тяжело пострадавшей девочки после взрыва
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

