Иран задумался о платном проходе судов через Ормузский пролив Кучи: Иран хочет узаконить взимание платы за проход через Ормузский пролив

Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи. По его словам, которые передает агентство Tasnim, соответствующий черновик уже подготовлен, однако пока не имеет статуса полноценного законопроекта.

Мы хотим разработать проект, в котором суверенитет, доминирование и контроль над Ормузским проливом будет рассматриваться как закон, появится источник доходов для страны за счет пошлин, — сказал Кучи.

Поясняя необходимость нововведения, иранский депутат отметил, что плата потребуется для обеспечения безопасности судов, следующих по маршруту, соединяющему Персидский и Оманский заливы. Работа над проектом, добавил он, продолжится в ближайшее время, после чего документ будет вынесен на открытое заседание парламента страны.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что иранские власти разрешили проход через Ормузский пролив судам тех государств, которых Тегеран относит к дружественным. В этот перечень, по его словам, попали несколько стран, в том числе Россия и Китай.