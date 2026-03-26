Иран задумался о платном проходе судов через Ормузский пролив

Кучи: Иран хочет узаконить взимание платы за проход через Ормузский пролив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи. По его словам, которые передает агентство Tasnim, соответствующий черновик уже подготовлен, однако пока не имеет статуса полноценного законопроекта.

Мы хотим разработать проект, в котором суверенитет, доминирование и контроль над Ормузским проливом будет рассматриваться как закон, появится источник доходов для страны за счет пошлин, — сказал Кучи.

Поясняя необходимость нововведения, иранский депутат отметил, что плата потребуется для обеспечения безопасности судов, следующих по маршруту, соединяющему Персидский и Оманский заливы. Работа над проектом, добавил он, продолжится в ближайшее время, после чего документ будет вынесен на открытое заседание парламента страны.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что иранские власти разрешили проход через Ормузский пролив судам тех государств, которых Тегеран относит к дружественным. В этот перечень, по его словам, попали несколько стран, в том числе Россия и Китай.

Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Врач раскрыл, как решить проблему переедания ребенка из-за буллинга в школе
Иммунолог дал советы, как спастись в сезон аллергии
Врачи нашли связанный с алкоголем необычный симптом рака
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
