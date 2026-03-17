17 марта 2026 в 00:11

«Они не помогут»: Трамп накинулся на союзников из-за Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство союзниками, отказавшимися поддержать действия Вашингтона по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. В ходе общения с журналистами в Белом доме он заявил, что США тратят триллионы на защиту других стран, но в ответ не получают помощи.

Мы израсходовали триллионы и триллионы долларов на защиту других стран. И, как я всегда говорил, если дело дойдет до того, чтобы защищать нас, то они не помогут. Многие из них не готовы помочь, и нашей стране придется начать думать мудрее, — уточнил американский лидер.

Он также признался, что некоторые страны его «сильно разочаровали», намекнув на союзников по НАТО. По его мнению, проблема с НАТО в том, что Вашингтон всегда готов помочь странам Альянса, а они — никогда. Все это заставляет пересмотреть США подход к обеспечению безопасности союзников.

Заявление прозвучало на фоне кризиса в Ормузском проливе, где Иран фактически блокирует судоходство в ответ на военную операцию США и Израиля. Союзники Вашингтона, опасаясь эскалации и ударов по своей территории, не спешат присоединяться к миссии по разблокировке пролива.

Ранее сообщалось об опасениях стран ЕС, что США в ближайшие недели могут объявить о победе в конфликте на Ближнем Востоке и переложить патрулирование Ормузского пролива на них. Такие страхи высказывают европейские чиновники.

