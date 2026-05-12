В МИД РФ призвали активизировать «просевшие связи» с одной из стран Калугин призвал активизировать просевшие культурные связи с Азербайджаном

России необходимо активизировать культурно-гуманитарные связи с Азербайджаном, которые в последнее время заметно ослабли, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что полноценное сотрудничество двух стран невозможно без этой важной составляющей.

В последнее время именно они у нас, к сожалению, «просели», и сейчас пора их активизировать. Дел много. Важно, что с обеих сторон есть понимание необходимости наращивать работу в этом направлении и наверстывать упущенное, — отметил Калугин.

В числе перспективных проектов он назвал создание совместного университета на базе СПбГУ в Азербайджане, учреждение школ при посольствах в Москве и Баку, а также восстановление деятельности Российского информационно-культурного центра в республике. Кроме того, обсуждается возможность перекрестной установки памятников выдающимся деятелям в обеих странах.

Дипломат добавил, что от общественности поступают запросы на возобновление гастролей творческих коллективов и регулярное проведение молодежных и межрегиональных форумов. Комплексная работа по восстановлению культурного диалога между Россией и Азербайджаном будет продолжена.

Ранее дипломат обратил внимание, что Евросоюз стремится оторвать Армению от России и укрепить собственный контроль над республикой. Для решения своих геополитических задач, заточенных на противостояние с Москвой, Брюссель намерен использовать предстоящие в Армении парламентские выборы.