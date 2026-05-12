12 мая 2026 в 03:12

В МИД РФ раскрыли коварные планы Евросоюза на связь Еревана и Москвы

Калугин: ЕС желает оторвать Армению от России и установить контроль над Ереваном

Ереван, Армения
Евросоюз стремится оторвать Армению от России и укрепить собственный контроль над республикой, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. Для решения своих геополитических задач, заточенных на противостояние с Москвой, Брюссель намерен использовать предстоящие в Армении парламентские выборы.

Видим, как для этого еэсовцы пытаются использовать грядущие в Армении парламентские выборы. В республике уже развернуты две миссии, аналогичные тем, которые задействовались во время избирательных кампаний в Молдавии, — отметил Калугин.

Он добавил, что озвученные европейской стороной намерения, как бы возвышенно они ни формулировались, на практике преследуют иную цель. По его убеждению, реальное предназначение развертываемых миссий — наращивание контроля Брюсселя над внутриполитической и экономической жизнью Армении.

По мнению дипломата, ЕС использует те же методы, что уже опробовал в Молдавии. Так Европа намерена постепенно вытеснить российское влияние и подчинить Армению своим интересам.

Ранее посольство РФ в Соединенном Королевстве указало, что заявления британского правительства о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в Армении выглядят нелепо на фоне откровенной неоколониальной политики самого Лондона. В дипмиссии выразили уверенность, что Западу пора прекратить вмешательство в дела суверенных государств.

