Россия ответила Британии на обвинения во вмешательстве в выборы в Армении

Посольство РФ назвало нелепыми слова Британии о вмешательстве в выборы в Армении

Заявления британского правительства о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в Армении выглядят нелепо на фоне откровенной неоколониальной политики самого Лондона, говорится в переданном ТАСС комментарии посольства РФ в Соединенном Королевстве. В дипмиссии выразили уверенность, что Западу пора прекратить вмешательство в дела суверенных государств.

Еще более нелепыми на фоне агитационного западноевропейского десанта в Ереване предстают британские обвинения во вмешательстве в выборы в Армении. Неоколониальная политика Лондона, которая ранее уже способствовала госперевороту в Киеве, теперь нацелена и на Армению, — отметили в ведомстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские политики привыкли видеть вмешательство России в выборные процессы других государств. По его словам, в случае с проведением голосования в Армении Брюссель будет «петь старую песню».

Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что Москва хотела бы, чтобы в выборах в республике приняли участие пророссийски настроенные политические силы. При этом лидер отметил, что эти вопросы — личное дело соседнего государства.