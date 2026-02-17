Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:57

Раскрыта одна из главных причин высоких потерь в рядах ВСУ

Минобороны России: 30% потерь личного состава ВСУ вызваны случаями обморожений

ВС Украины ВС Украины Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
До 30% военнослужащих ВСУ в настоящее время выбывают из строя по причине серьезных обморожений, сообщили в Минобороны России со ссылкой на радиоперехват и рассказы пленных. В ведомстве подчеркивают, что эвакуация пострадавших в тыловые районы для оказания помощи фактически невозможна.

Высокий процент санитарных потерь связывают с неблагоприятными погодными условиями и сложностями в логистике противника.

Тела украинских военнослужащих, которые находят наши бойцы на бывших украинских позициях, тому подтверждение, — добавили в ведомстве.

На Купянском направлении подразделения ВСУ попали в «ледяной ад». По информации МО РФ, военные вынуждены находиться в залитых грязью окопах без обогрева и горячего питания, а попытки развести костры немедленно пресекаются ударами российских беспилотников. Особенно тяжелая ситуация сложилась южнее Купянска-Узлового.

Ранее командир отделения с позывным Велес сообщил, что во время боев в селе Цветковом в Запорожской области командиры украинских формирований оставили своих солдат без снабжения. По его словам, военные просили помощи и подкрепления, но не получили их.

