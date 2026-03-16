Иранский генерал назвал военные потери США и Израиля

Иранские военные поразили 200 стратегических объектов США и Израиля, заявил представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Сардар Наини. По его словам, которые приводит агентство IRNA, Вашингтон потерял четыре комплекса ПРО THAAD, а также 18 судов и нефтяных танкеров.

Наини отметил, что иранская армия сбила 10 истребителей США и Израиля. Он добавил, что противник республики ежедневно тратят на операцию примерно $1,5 млрд (120 млрд рублей).

Ранее китайские спутниковые снимки, опубликованные Defence Security Asia показали, что американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), получивший повреждения, находится у побережья Омана в Аравийском море. Второй авианосец — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — перенаправили в Красное море.

До этого политолог Кирилл Котов выразил мнение, что инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и развитие беспилотников позволили Ирану успешно противостоять военному давлению со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что Тегеран продвинулся намного дальше в модернизации ракетных технологий, нежели его ближневосточные соседи.