Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:35

Иранский генерал назвал военные потери США и Израиля

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранские военные поразили 200 стратегических объектов США и Израиля, заявил представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Сардар Наини. По его словам, которые приводит агентство IRNA, Вашингтон потерял четыре комплекса ПРО THAAD, а также 18 судов и нефтяных танкеров.

Наини отметил, что иранская армия сбила 10 истребителей США и Израиля. Он добавил, что противник республики ежедневно тратят на операцию примерно $1,5 млрд (120 млрд рублей).

Ранее китайские спутниковые снимки, опубликованные Defence Security Asia показали, что американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), получивший повреждения, находится у побережья Омана в Аравийском море. Второй авианосец — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — перенаправили в Красное море.

До этого политолог Кирилл Котов выразил мнение, что инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и развитие беспилотников позволили Ирану успешно противостоять военному давлению со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что Тегеран продвинулся намного дальше в модернизации ракетных технологий, нежели его ближневосточные соседи.

Иран
США
Израиль
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.