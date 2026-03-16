Рассекречено местонахождение двух бежавших от Ирана авианосцев США Спутниковые системы подтвердили отход авианосцев США подальше от Ирана

Американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), получивший повреждения, находится у побережья Омана в Аравийском море, свидетельствуют китайские спутниковые снимки, опубликованные Defence Security Asia. Второй авианосец — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — перенаправили в Красное море.

USS Abraham Lincoln стоит вблизи Салалы и прикрыт прибрежным хребтом со стороны Ирана. Расстояние до иранской территории составляет около 1100 километров. Второй атомный авианосец, согласно спутниковым снимкам, находится в Красном море у побережья Джидды в Саудовской Аравии.

О том, что военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln сообщалось на прошлой неделе. Атака привела к повреждениям корабля и вынудило его изменить курс. Тогда появились данные, что судно направляется обратно в США. Пентагон пока не предоставил подробных комментариев относительно технического состояния своего флагмана.