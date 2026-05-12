Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Гелиопсис, или солнечник, — это многолетник, цветение которого похоже на россыпь золотистых ромашек или маленьких солнц с лучистыми лепестками диаметром до 12 см.

В зависимости от сорта соцветия могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, напоминая пышные георгины ярко-желтого, золотистого и даже оранжевого оттенка. Цветет солнечник с середины лета до самых заморозков — с июля по октябрь-ноябрь, причем легкие минусовые температуры ему не страшны.

Единственное требование — солнечное место, в тени кусты становятся чахлыми и блеклыми. На одном месте гелиопсис живет до пяти лет, затем куст лучше поделить весной.

В российском климате гелиопсис чувствует себя превосходно: он зимостоек, выдерживает морозы и даже в условиях северо-запада и Сибири зимует без укрытия.

Ранее был назван цветок-антистресс — очищает воздух и помогает при головной боли.