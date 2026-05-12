Востоковед раскрыл последствия захвата Ираном подводных кабелей в Ормузе

Планы Ирана взять под контроль подводные кабели в Ормузском проливе могут спровоцировать удар США по Исламской Республике, сказал NEWS.ru востоковед Владимир Сажин. По его словам, в таком случае Вашингтон решит сразу все вопросы, которые заставили его начать операцию на Ближнем Востоке.

Заявления Тегерана о намерении контролировать волоконно-оптические кабели, проложенные по дну Ормузского пролива, спровоцируют США и Израиль на удары по Ирану. Таким образом, они смогут решить не только проблему с кабелями и мировой торговлей, но и те вопросы, которые сподвигли их на начало войны, — подчеркнул Сажин.

По словам эксперта, страны, пользующиеся подводной интернет-инфраструктурой, окажут серьезное давление на Иран. При этом речь идет не только о Штатах и Израиле, добавил он.

Возможно, даже последует ответ со стороны монархий Персидского залива. Они прежде всего заинтересованы в нормальном функционировании подводных кабелей, — заключил собеседник.

Ранее вице-спикер парламента Исламской Республики Хаджи Бабаи заявил о полном контроле Ирана над судоходством в Ормузском проливе. По его словам, это возводит страну в ранг новой сверхдержавы.