10 мая 2026 в 15:52

Иран провозгласил себя четвертой сверхдержавой

Иран объявил себя сверхдержавой благодаря контролю над Ормузским проливом

Иран полностью контролирует судоходство в стратегически важном Ормузском проливе, что фактически возводит его в ранг новой сверхдержавы, заявил вице-спикер парламента республики Хаджи Бабаи. По его словам, которые приводит иранское государственное телерадио, сегодня пролив полностью принадлежит народу Ирана и ни один танкер или судно не сможет пройти через него без разрешения Тегерана.

Сегодня Ормузский пролив полностью принадлежит великому народу Ирана, и ни одно судно или нефтяной танкер не пройдет через него без разрешения Исламской Республики, — отметил Бабаи.

Ранее пакистанский аналитик Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Иштиак Хамдани Сайед заявил, что борьба за Ормузский пролив сегодня напоминает соперничество мировых держав в годы Второй мировой войны. По его словам, спустя почти столетие ситуация не изменилась. Аналитик отметил, что любая держава, сохраняющая влияние над глобальными «узкими местами», способна формировать международную политику и энергетические рынки.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
