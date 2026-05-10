Иран провозгласил себя четвертой сверхдержавой

Иран полностью контролирует судоходство в стратегически важном Ормузском проливе, что фактически возводит его в ранг новой сверхдержавы, заявил вице-спикер парламента республики Хаджи Бабаи. По его словам, которые приводит иранское государственное телерадио, сегодня пролив полностью принадлежит народу Ирана и ни один танкер или судно не сможет пройти через него без разрешения Тегерана.

Ранее пакистанский аналитик Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Иштиак Хамдани Сайед заявил, что борьба за Ормузский пролив сегодня напоминает соперничество мировых держав в годы Второй мировой войны. По его словам, спустя почти столетие ситуация не изменилась. Аналитик отметил, что любая держава, сохраняющая влияние над глобальными «узкими местами», способна формировать международную политику и энергетические рынки.