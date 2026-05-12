12 мая 2026 в 20:18

Карпин ответил, готова ли сборная РФ к возвращению на международную арену

Карпин: уровень сборной России по футболу не упал за время отстранения

Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Уровень сборной России не упал за время отстранения от международных соревнований, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин в интервью Надежде Стрелец. По его словам, объективно оценить силу команды можно будет только после возвращения в официальные матчи.

Могу сказать так, могу сказать эдак. Но на самом деле, если реально оценивать ситуацию, мы этого не узнаем, пока там не окажемся. С точки зрения футбола, если абстрагироваться от психологических вещей, уровень игроков как минимум не упал. И уровень сборной, — подчеркнул Карпин.

Сборная России и отечественные клубы не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года. С этого момента подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские матчи. Нынешний сезон РПЛ завершится 17 мая.

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев спрогнозировал возвращение российских клубов и сборных на международную арену в 2027 году. Он выразил надежду, что этот прогноз сбудется.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Тринидада и Тобаго, Буркина-Фасо и Египта в период с 28 мая по 9 июня. Встреча с Египтом состоится на стадионе в Каире вместимостью 93 тыс. зрителей, а две другие игры пройдут в Волгограде и Калининграде.

