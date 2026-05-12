Комары в Москве в 2026-м: когда ждать, где их больше всего, как защититься

В Москве и области прогнозируется очередное нашествие комаров и мошкары. NEWS.ru выяснил, когда комариный десант отправится на охоту, какие опасные последствия могут развиться после укуса вредителя и в каких случаях встреча с кровососущими может быть смертельна.

Когда в Москве и Подмосковье ожидается комариное нашествие

В европейской части России обитают примерно 27 видов комаров с разными периодами развития. Водятся они в низменностях и болотах. По словам эколога Ильи Рыбальченко, комариная самка откладывает яйца там, где «вода стоит и не торопится».

«Это могут быть пруд, канава, бочка на даче, лужа под старым ведром, затопленный подвал. Мини-инкубатором для будущих вредителей может стать забытое блюдце с водой под цветочным горшком на балконе», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Например, в Московской области больше всего комаров ожидается в парке «Лосиный остров», за Химками, Долгопрудным и в ближайших районах, где много водоемов. По словам Рыбальченко, в нынешнем году снежная зима помогла части комариной популяции успешно перезимовать.

«Первый массовый вылет комариного десанта ожидается в конце мая — начале июня. Этому благоприятствуют теплая весна и последующие дожди», — рассказал Рыбальченко.

Чем опасны укусы комаров для человека

Комары являются переносчиками многих инфекций, а у некоторых людей их укусы вызывают сильнейшую аллергию, продолжил Рыбальченко.

«Слюна комара работает как химический „пропуск“ к крови, мешает свертыванию, а иммунная система отвечает зудом, покраснением и отеком. У детей и аллергиков реакция может быть сильной», — рассказал эколог.

По его словам, в Москве риски редкие, но серьезные. Так, за 2022–2024 годы в столице было зарегистрировано 85 случаев малярии, но все они были завозными. При этом местная передача не регистрировалась более 10 лет.

«Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, которую могут переносить заражающиеся от птиц комары. Пять лет назад в Москве было 27 таких случаев, причем заражение у значительной части связывали с пребыванием, предположительно, на подмосковных дачах. В 2024 году зарегистрировали только семь случаев заражения, из них шесть были завозными», — заявил эколог.

По его словам, возможно легкое течение болезни «как при гриппе», но в некоторых случаях может развиться тяжелое поражение нервной системы, вплоть до летального исхода. Встречается и так называемый комариный энцефалит — острое заболевание, поражающее мозг и центральную нервную систему. Правда, о нем давно ничего не было слышно.

Можно ли умереть от комариного укуса

Как рассказала NEWS.ru энтомолог Ольга Теняева, в тайге человека могут вывезти в глухой лес, раздеть донага и привязать к дереву — чтобы комары закусали его насмерть. Подобные истории, как правило, имеют криминальную подоплеку.

«Через 6–8 часов комары обескровливают свою жертву. К тому же все время „казни“ она чувствует нестерпимый зуд», — отметила специалист.

По ее словам, после прогулки в тайге погибало много собак, которых хозяева брали в самую чащу, не обрабатывая от вредителей. «Это смертельно, но в больших городах подобных историй не может быть: на комаров здесь принято не обращать внимания. Если же вам так критично защититься от вредителей, не открывайте двери и окна в квартире, запаситесь сетками», — посетовала Теняева.

Как обезопасить себя от комариных укусов

Комары — это переносчики инфекций, вирусов и бактерий, напомнила в беседе с NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева.

«Снизить риск укусов и возможных осложнений помогут репелленты против комаров и клещей (специальные спреи, отпугивающие насекомых. — NEWS.ru), которыми нужно обработать одежду», — посоветовала врач.

Комары и клещи пугаются запаха этих средств и облетают человека стороной, объяснила врач. Эти же средства пригодятся на прогулке в лесу.

«Рекомендуется носить закрытую одежду и стараться меньше находиться на открытом воздухе в часы пиковой активности насекомых — ранним утром и вечером», — добавила Сысоева.

Какие народные средства спасут от комариных укусов

Комаров привлекает запах человеческого пота, поэтому нужно активнее пользоваться антиперспирантами и следить за гигиеной, рассказала в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Светлана Малиновская.

«Перед прогулкой можно наносить эфирные масла на открытые участки кожи. Для этого отлично подойдет лаванда: достаточно нескольких капель, и комары не будут кусать», — сказала она.

Употребление витаминов группы В также может защитить человека от комаров, хотя медицинских исследований этого феномена нет, добавила врач.

