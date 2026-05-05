Стало известно, когда в Москве появятся комары

Энтомолог Ефременко: комары появятся в Москве уже через пару недель

Комары и мошки появятся в Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье, уже в ближайшие пару недель, предупредил зоолог и энтомолог Владимир Ефременко. В разговоре с 360.ru эксперт подчеркнул, что комары имеют свойство быстро окукливаться. По его словам, уже сейчас насекомые активно откладывают яйца на фоне установления теплой погоды.

Думаю, уже скоро. Еще неделя, максимум две — и они полетят. В частности, комары довольно быстро окукливаются, — пояснил эксперт.

Процесс откладывания яиц насекомые начинают уже в то время, когда водоемы и почва только прогреваются. Это связано с коротким летом в регионе — цикл развития кровососущих адаптировался.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что покос газона на даче защитит от клещей, поскольку высокая трава и прошлогодняя листва являются идеальной средой для этих паразитов. По его словам, в Москве и Московской области уже зафиксировано несколько тысяч обращений по поводу укусов клещей.

