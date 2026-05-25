25 мая 2026 в 11:28

Врач ответила, как передается лихорадка Западного Нила

Врач Чернышова: лихорадку Западного Нила разносят насекомые

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заразиться лихорадкой Западного Нила можно от насекомых, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Она отметила, что вирус не передается от человека к человеку.

В основном защита сводится к мерам профилактики. Нужно устанавливать сетки на окна, намазываться или опрыскиваться специальными средствами перед выходом на улицу, — рассказала Чернышова.

Врач подчеркнула, что возможно появление очагов: например зараженные насекомые могут передать заболевание всем членам семьи, живущим под одной крышей. По ее словам, сейчас вирус зафиксирован в 38 регионах России.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, что в конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров. По его словам, массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия: снежная зима, позволившая значительной части популяции выжить, теплая весна и дожди.

