25 мая 2026 в 11:24

Врач предупредила о серьезных последствиях неправильных диет

Врач Соломатина: неправильная диета может привести к анемии

Жесткие и несбалансированные ограничения в питании могут вызвать анемию, предупредила в беседе с LIFE.ru диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что неправильные попытки похудеть чреваты дефицитом йода и селена и как следствие нарушениями в работе щитовидной железы.

Нехватка витамина В12, фолиевой кислоты, витамина С, а также витамина В6, которые необходимы для усвоения железа, тоже может привести к анемии. Даже если самого железа много, оно просто не усвоится. Для выработки эритроцитов необходим белок. При диетах, особенно когда еще идут интенсивные занятия спортом, белок разрушается, и может возникнуть белковая недостаточность, — подчеркнула Соломатина.

Она отметила, что многие люди сели на строгие диеты после майских праздников. По ее словам, в результате такие «эксперименты со здоровьем» привели к волне пациентов с анемией. Врач призвала бережно относиться к себе и не забывать о полноценном и разнообразном рационе.

Ранее диетолог Наталья Мизинова предупредила, что низкожировые диеты не только не помогают похудеть, но и могут привести к еще большему набору веса и развитию тяжелых заболеваний. По ее словам, приверженность к такому типу питания «подарила» миру эпидемию сахарного диабета.

