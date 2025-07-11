В Москву прилетят полчища комаров и мошкары: чем опасны, как спастись?

В Москву прилетят полчища комаров и мошкары: чем опасны, как спастись?

В Москве и области к выходным прогнозируется нашествие комаров и мошкары из-за возвращения жары. Встреча с кровососущими может быть опасной для здоровья. NEWS.ru выяснил, как защититься от укусов, помогут ли спреи и сетки на окнах, какие есть необычные, а также эффективные способы спасения от насекомых.

В каких районах Подмосковья будет больше всего комаров

Жара создает идеальные условия для комаров и мошкары, сообщил NEWS.ru энтомолог Константин Китаев. По его словам, в этом году в столичном регионе этих насекомых будет больше, чем в прошлом, особенно во влажных, заболоченных местах или рядом с водоемами.

В европейской части России обитают примерно 27 видов комаров с разными периодами развития, отметил Китаев. В Московской области больше всего их будет в парке «Лосиный остров» и близлежащих районах, где есть много водоемов, подчеркнул энтомолог.

«Они водятся в низменностях и болотах. Например, множество кровососущих обитают на севере Московской области, где немало прудов. Это районы, расположенные за Химками и Долгопрудным», — заявил он.

По словам энтомолога, большое число комаров может быть в Раменском.

Чем опасны укусы комаров для человека

Комариные укусы не только вызывают зуд и раздражение на коже. Они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, заявил Китаев. В частности, отметил он, эти насекомые являются переносчиками разных болезней.

«Есть так называемый комариный энцефалит. Вирус может переноситься комарами, но я не слышал об этом в течение 20 лет. Кроме того, насекомые переносят малярию, но это в большей степени касается южных регионов — Краснодарского края и Ростовской области», — добавил Китаев.





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Тем не менее у некоторых людей могут возникать сильные аллергические реакции на комариные укусы, подчеркнул он. Если у человека есть предрасположенность к этому, ему стоит подстраховаться и иметь при себе антигистаминные препараты, посоветовал энтомолог.

«Сейчас также есть хорошие мази, которые впитываются и уменьшают воспаление», — заметил энтомолог.

Как защититься от укусов комаров в Москве и области

Чтобы обезопасить себя от укуса комаров, стоит пользоваться репеллентами — специальными спреями, отпугивающими насекомых, отметил Китаев. Он подчеркнул, что эти средства пригодятся в лесу.

«Лучше использовать универсальные репелленты — против комаров и клещей. Нужно обрабатывать ими одежду. Комары и клещи пугаются их запаха и облетают стороной», — сказал Китаев.

Физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская в разговоре с NEWS.ru посоветовала во время нашествия комаров носить одежду, максимально закрывающую тело. На окна и двери дома лучше установить москитные сетки, отметила она.



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«Перед прогулкой можно наносить эфирные масла на открытые участки кожи, например, лаванды. Достаточно нескольких капель. Мошки и комары кружат вокруг и не кусают», — сказала Малиновская

По ее словам, употребление витаминов группы В также может защитить человека от комаров, хотя медицинских исследований этого феномена нет. Малиновская отметила, что насекомых привлекает запах человеческого пота.

«Нужно активнее пользования антиперспирантами. Они уменьшают потоотделение и помогают снизить собственную привлекательность для комаров», — заявила врач.

Каких еще опасных насекомых можно встретить в Подмосковье

Помимо комаров, в Московском регионе водятся мошкара, крупные слепни и другие вредители, рассказал Китаев. В черте города кровососущих, как правило, бывает мало, но их достаточно много в лесах, а также на берегах рек в области, подчеркнул он. При этом Китаев отметил, что стоит опасаться бычьих слепней.

«Это одно из самых крупных насекомых в европейской части России. Его длина может достигнуть 20–24 миллиметров — размером с мизинец ребенка. Он очень больно кусается, оставляя след. Слепни могут напасть на человека. Их цель — выпить кровь и улететь, чтобы не прихлопнули. Настоящую опасность представляют те насекомые, которые жалят, пытаясь защититься, например, осы», — заявил Китаев.

По его словам, их задача — нанести человеку максимальный вред. Оса не может убить, но ее укус довольно болезненный и может вызвать серьезную аллергическую реакцию. Когда тепло и солнечно, осы летают активнее, добавил энтомолог.

«Проблема в том, что они селятся везде, даже в городе, например, под подъездными козырьками и рядом с гаражами. На гнездо осы можно неожиданно наткнуться во время прогулки в парке. Сначала они облетают человека, предупреждая, куда не нужно ходить, иногда — резко атакуют», — объяснил Китаев.

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