Ругается или боготворит? Составлен список лайфхаков, как понять язык кошки

Зоопсихологи и ветеринары уверяют, что человек может быстро научиться понимать язык домашних животных и начать полноценно с ними общаться. Какие сигналы кошки посылают хозяевам, когда хотят им что-то сказать, и как они трактуют действия и ответы людей — в материале NEWS.ru.

Почему кошка говорит хозяину «мяу»

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал NEWS.ru, что кошки говорят «мяу» только человеку, для коммуникации друг с другом они используют урчание и язык тела. По его словам, для хозяев они намеренно упростили свою «речь».

«Если вы долго живете с кошкой, начинаете понимать, чего она от вас хочет. Об этом говорит высота „мяу“, продолжительность и интонация», — отметил он.

Например, громкое мяуканье и хождение вокруг миски — сигнал, что питомца пора кормить, а если кошка заболела, мяуканье становится жалобным и тихим, объяснил Шеляков.

«Если вы пришли с работы и слышите многократное „мяу“, животное радо вас видеть», — сказал он.

Зачем кошка топчет человека лапами

По словам Шелякова, самый доверительный жест кошки по отношению к человеку — это так называемый «молочный шаг», когда она начинает топтаться лапами на одном месте.

«Когда кошки сосут грудь своей мамы, они таким же образом массируют молочную железу, чтобы из нее лилось больше молока. Если такое происходит в ваших отношениях с кошкой, значит, при общении с вами она впадает в блаженство», — объяснил ветеринар.

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Он добавил, что кошка часто выбирает себе любимого человека и игнорирует остальных членов семьи. По его словам, животное тщательно принимает такое решение.

«Если вы чем-то не устроите кошку, то она перестанет с вами общаться, может даже сбежать. Если вы живете в квартире, она будет стараться не показываться на глаза», — сказал ветеринар.

Почему кошка ходит в туалет в неположенных местах

По версии Шелякова, если кошка сходила в туалет на кровать, возможно, таким образом она хотела сообщить, что ей одиноко, и привлечь к себе внимание. Он отметил, что есть и другая трактовка такого поведения.

«Если кошка думает, что мы хотим ее выгнать, она может специально метить территорию, чтобы потом найти дорогу обратно», — сказал ветеринар.

По его словам, кошка может справить нужду в ботинки хозяина, если тот чем-то ей «насолил» или если она учуяла запах других животных.

Почему у кошек встает дыбом шерсть

Зоопсихолог, фелинолог Ангелина Сиротина объяснила NEWS.ru, что если шерсть кошки встает дыбом, в этот момент животное насторожено и напугано. По словам специалиста, так животное показывает человеку, что его лучше не трогать.

«Они распушаются, чтобы увеличить свой размер, когда собираются атаковать. В этот момент кошки испытывают агрессивные эмоции», — рассказала она.

По словам зоопсихолога, в языке тела животных положение ушей тоже имеет большое значение. Если они прижаты, то животное испытывает страх или агрессию. Если уши, наоборот, подняты наверх, значит, кошка прислушивается к окружающим звукам и сосредоточена.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как правильно общаться с кошкой

По словам Шелякова, кошки не понимают слов, но очень чутко улавливают интонацию человеческого голоса, поэтому можно говорить питомцу что угодно, главное — как. Он привел пример: чтобы поругать питомца, можно спеть ему «В лесу родилась елочка» грубым голосом, и животное поймет, что сделало что-то не то.

«В общении с кошками старайтесь быть сдержанными. Бывает, что вы приходите в гости, подходите погладить, и кошка вас кусает. Почему? Быстрое сближение, незнакомый человек — это угроза. Когда вы улыбаетесь, кошка может посчитать, что обнаженные зубы — это оскал. Еще и руку по направлению к ней тянут. Все это очень страшные действия для нее», — объяснил Шеляков.

Сиротина добавила, что любая агрессия к кошкам неприемлема. Нельзя заставить животных что-то сделать, их поведение можно скорректировать только лаской, любовью и хитростью. Для этого, утверждает зоопсихолог, человек должен подмечать особенности кошки и пытаться понять проблему.

«Например, если животное не ходит в лоток, нужно понять, у этого психологическая или физиологическая причина? Возможно, кошка просто испытывает дискомфорт от наполнителя. Кто-то предпочитает ходить в пустой лоток, кто-то — в воду, кто-то — на пеленку. Нужно наблюдать за питомцем», — резюмировала Сиротина.

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