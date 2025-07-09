В метро Москвы из-за жары начали раздавать воду

В московском метрополитене из-за жары начали раздавать питьевую воду, сообщила в Telegram пресс-служба департамента транспорта Москвы. С 12:00 воду можно получить на станциях метро «Филевский парк», «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская», «Кунцевская» и «Выхино».

Также воду раздают на Ленинградском вокзале в зоне поездов дальнего следования, на автовокзалах «Южные Ворота», «Северные Ворота», «Саларьево», «Центральный» и «Красногвардейский».

С 14:00 до 17:00 воду можно будет получить на всех столичных вокзалах и станциях МЦД Тушинская, Выхино, Площадь трех вокзалов и на станции Мытищи. Кроме того, бутылки с водой будут раздавать пассажирам «Аэроэкспресса».

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский предупредил, что в Московском регионе 12–13 июля на фоне дождей и жаркой погоды ожидается нашествие комаров. Если имеется много больших луж и стоит жаркая погода, они развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из которых затем появляются личинки. С 19 июля на пару недель ожидается пик летней активности комаров и мошек, отметил биолог.