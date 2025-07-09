Москвичей предупредили еще об одной неприятности из-за погоды В выходные в Москве и области из-за жары ожидается нашествие комаров

В Московском регионе 12–13 июля ожидается нашествие комаров, предупредил Telegram-канал SHOT со ссылкой на научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадима Марьинского. Отмечается, что это произойдет на фоне дождей и жаркой погоды.

Все упирается в скорость развития личинок кровососов — рост от яйца до взрослой стадии проходит примерно за две недели. Предпочитают комары безрыбные водоемы, где те их не съедят, чаще всего лужи и заболоченную местность, — сказал Марьинский.

Он объяснил, что чем выше температура воды, в которой они развиваются, тем быстрее происходит их рост. Поэтому если имеется много больших луж и стоит жаркая погода, они развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из которых затем появляются личинки. При этом с 19 июля на пару недель ожидается пик летней активности комаров и мошек.

Ранее биолог Михаил Воробьев заявил, что в связи с влажной погодой в этом сезоне комаров станет ощутимо больше. При этом, по его словам, нашествия этих насекомых в России пока не ожидается.