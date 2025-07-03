Как бороться с фитофторой на помидорах и картошке, чтобы не погиб урожай

Как бороться с фитофторой на помидорах и картошке, чтобы не погиб урожай

Каждый год в июле на дачных участках начинается вспышка фитофтороза. Это заболевание за несколько дней может уничтожить весь урожай картошки и помидоров. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с NEWS.ru рассказал, каким растениям больше остальных угрожает эта напасть, что делать для профилактики и возможно ли вылечить зараженные кусты.

В каких условиях развивается фитофтороз

Фитофтороз — это грибковое заболевание, которое вызывают микроорганизмы Phytophthora, сообщил Туманов. Его основные жертвы — это томаты и картофель. По словам садовода, на помидорах болезнь ведет себя особенно «подло»: листья могут быть поражены не сильно, но плоды все равно будут гнить.

«Картофель зато немного легче переносит эту болезнь. Может „сгореть“ ботва, но клубни при этом могут остаться более или менее нормальными. Фитофтороз не поражает перцы и баклажаны — у них свои болезни», — отметил Туманов.

Он подчеркнул, что возбудителем заболевания является грибок, который переносится по воздуху. Фитофтора прекрасно себя чувствует при разной температуре, и +10, и +20 градусов, но развитие болезни провоцирует высокая влажность, напомнил Туманов.

«Она появляется во второй половине июля, когда на листочках растений все чаще лежит роса. Проще говоря, через капельки влаги споры прорастают внутрь листа. Так растение заболевает», — рассказал он.

Садовод подчеркнул, что фитофтороз неизлечим: он губит овощи на грядках еще до того, как придет время собирать урожай. Если помидоры или картошка уже начали чернеть, что-то делать бесполезно, заявил он.

«Если у вас от гангрены нога уже почернела, поздно пить боржоми. Ее только отрезать. Тут то же самое: черные листья — все меры бесполезны», — объяснил Туманов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как уберечь растения от фитофтороза

Эффективного химического препарата, который вылечивает растения от фитофторы, пока нет, сказал Туманов. Поэтому, по его словам, главной в деле борьбы с этим заболеванием остается профилактика. Садовод, например, посоветовал не сажать растения семейства пасленовых на одной и той же грядке из года в год.

«Каждый раз нужно переносить ее на другое место. Если, к примеру, из года в год вы высаживаете на одном и том же участке помидоры, из-за накопившихся вирусов и инфекций фитофтора вам обеспечена», — объяснил Туманов.

Также он отметил, что неухоженная грядка — «кладезь всего отрицательного». Необходимо соблюдать фитосанитарную обстановку. Недопустимо, например, чтобы на участке лежала и гнила ботва от картофеля, подчеркнул Туманов.

«Фитофтора не любит сухой воздух. Опытные садоводы в теплицах организуют систему полива, чтобы поверхность земли оставалась сухой и влага не испарялась, не оседала на внутренних стенках теплицы и не капала на листья. Либо устраивают подземный полив. А вот еще один вариант — налить воды в лунку, а потом засыпать ее сухой землей. Так вы оттянете приход фитофторы до тех пор, пока не соберете нормальный урожай», — заметил Туманов.

Он также добавил, что некоторые огородники в конце июля просто переносят поспевающие овощи с дачи к себе на подоконник или балкон, куда возбудителю болезни никак не добраться.

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Какие удобрения помогают от фитофтороза

Существует несколько препаратов, которыми можно обрабатывать растения в целях профилактики фитофтороза, заметил Туманов. К таковым относится, например, бордосская смесь — довольно популярное средство среди садоводов. Она, по словам Туманова, способствует тому, чтобы споры не прорастали в листья и растения не погибали.

«Если споры уже проросли, можно попробовать задавить начало болезни фунгицидами. Все инструкции к ним есть на упаковках. Эта болезнь очень распространена, так что глупо надеяться, что она не придет на ваш урожай. Даже в промышленных теплицах овощи выращивают с использованием фунгицидов. Не верьте рекламе, что в магазинах продается все экологическое. Без этого удобрения не созреет нормальный урожай», — сказал Туманов.

Он посоветовал не покупать никаких «волшебных» средств, где не указан состав и не приложена инструкция. Их, по мнению садовода, придумывают жулики. Также Туманов порекомендовал приобретать препараты для растений только в специализированных садовых магазинах.

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