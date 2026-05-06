Биолог раскрыл сроки первого нашествия комаров в Центральной России

Биолог Марьинский: первая волна комаров в России ожидается в конце мая

Первая волна комаров в центральной части России ожидается во второй половине мая — начале июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По его словам, именно в этот период следует ждать массового появления насекомых.

При этом скорость появления последующих поколений комаров будет напрямую зависеть от погодных условий, которые установятся в регионе летом, отметил эксперт.

Ранее зоолог и энтомолог Владимир Ефременко предупредил, что комары и мошки появятся в Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье, уже в ближайшие пару недель. Эксперт подчеркнул, что комары имеют свойство быстро окукливаться. По его словам, уже сейчас насекомые активно откладывают яйца на фоне установления теплой погоды.

До этого председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что покос газона на даче защитит от клещей, поскольку высокая трава и прошлогодняя листва являются идеальной средой для этих паразитов. По его словам, в Москве и Московской области уже зафиксировано несколько тысяч обращений по поводу укусов клещей.

