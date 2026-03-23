Убийца на вашей кухне: как передается энцефалит без укуса клеща

Энцефалитом можно заразиться даже без укуса клеща, заявили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, подхватить опасный вирус можно даже на собственной кухне. Как защититься и правильно удалить членистоногое, если оно уже впилось в кожу — в материале NEWS.ru.

Какие существуют способы передачи клещевого энцефалита

Энцефалит можно подхватить не только во время прогулки в лесу, но и на собственной кухне, заявила руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура. По ее словам, существует способ заражения при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Алиментарный путь (заражение через пищу) по значимости второй после укуса, подтвердил в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов.

«Клещ кусает молочное животное — корову, козу или овцу. После этого вирус попадает во все биологические жидкости. Если выпить парное молоко зараженного животного, вполне реально заболеть», — сказал он.

Такие случаи известны с 1950-х, отметил собеседник. Один из самых необычных был зафиксирован во Франции в 2020 году. Тогда в стране возникла вспышка энцефалита после употребления сырого козьего сыра. При этом пастеризация или кипячение молока уничтожает вирус, уточнил Водовозов.

Кроме того, может быть опасно раздавливание клеща при его неудачном извлечении, сказал врач-терапевт. По его мнению, такая ситуация теоретически возможна. Через ранку, которую клещ уже успел нанести, его гемолимфа с вирусом внутри проникает в кровь человека с последующим развитием инфекции, уточнил эксперт.

«В 2022 году появилась публикация с описанием клинического случая возможного заражения младенца через грудное молоко матери. Авторы осторожно делали выводы, что такая передача вируса не подтверждена, но и не опровергнута. Биологически она так же возможна, как и через гемолимфу раздавленного клеща. Однако на данный момент есть единичный и до конца не подтвержденный случай», — сказал Водовозов.

Помимо этого, не стоит забывать о парентеральном заражении — передаче инфекции через кровь или другие биологические жидкости, уточнил в беседе с NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко.

«Я могу быть рядом с больным человеком и заразиться. Это прежде всего касается медиков, если не соблюдать меры предосторожности при лечении», — сказал он.

Академик добавил, что в бытовых условиях источником заражения может стать любой порез на руке больного или контакт с его кровью. По словам Онищенко, такие случаи теоретически возможны, но статистически они не являются значимыми и встречаются крайне редко.

Как защититься от клещевого энцефалита

Период активности клещей начинается с наступлением устойчивого тепла. Паразиты «просыпаются», когда температура воздуха поднимается выше +5–7 градусов, рассказали опрошенные NEWS.ru специалисты. Теплой весной клещи могут появиться уже в марте, а пик их активности приходится на май или июнь, второй подъем — в августе или сентябре.

«Если вы идете в лес, то надевайте закрытую одежду — через ткань клещ укусить не сможет. Не стоит ходить в лес без аэрозоля от клещей», — посоветовал в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, реаниматолог Андрей Звонков.

По его словам, нужно обработать репеллентом ноги и руки — те места, куда может залезть клещ. В таком случае паразит либо проигнорирует человека, либо умрет от запаха.

Самой эффективной мерой профилактики является вакцинация, напомнили в Роспотребнадзоре. Прививка рекомендована людям, часто находящимся на природе, — дачникам, туристам, работникам лесного и сельского хозяйства, а также жителям эндемичных регионов, где стабильно фиксируются высокая активность клещей и регулярные случаи заболевания.

Например, в 2025 году в список самых опасных вошли Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области.

«Иммунизация проводится поэтапно. Стандартная схема включает две первичные прививки с интервалом один — три месяца и ревакцинацию через 9–12 месяцев, далее — поддерживающие дозы каждые три — пять лет. Возможен ускоренный график перед сезоном активности клещей», — рассказала NEWS.ru врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Екатерина Сысоева.

Она отметила, что к противопоказаниям от прививки относятся инфекционные и неинфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, выраженные реакции на предыдущую дозу и хронические заболевания. В таких случаях обязательно требуется консультация врача.

Какие еще заболевания разносят клещи

В Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье, клещи часто переносят болезнь Лайма, или боррелиоз, сообщил Звонков. От нее страдают не только люди, но и животные, например мыши, полевки, а также кроты.

«Если болезнь вовремя не диагностировать и не вылечить, то укус может привести к гибели или инвалидизации. Болезнь Лайма серьезно поражает соединительную и нервную ткани», — отметил Звонков.

При этом прививок от боррелиоза нет, заметил он. По словам врача, основное коварство заболевания состоит в том, что первое время, когда нужно принимать срочные меры, человек может о нем даже не догадываться.

Что делать, если вас укусил клещ

После укуса клеща надо сразу обратиться за помощью в больницу, порекомендовал Звонков. Он уточнил, что врач правильно удалит членистоногое, после чего его проверят на наличие опасных инфекций. Если они будут обнаружены, то можно пропить курс специальных лекарств.

«Как-то ко мне пришел мой зять с красными пятнами на коже. Спрашивает, откуда это? Ему диагностировали болезнь Лайма, пролечили и спасли. Зять удивился, как и где он „поймал“ клеща. Возможно, он его просто не заметил. Если бы упустили момент, то парень остался бы инвалидом», — заключил Звонков.

Читайте также:

Смертельно опасно: где больше всего клещей в Москве и области, как спастись

Защита питомцев от клещей: что важно знать каждому владельцу собак и кошек

Клещи в Подмосковье: как защититься, куда не ходить и зачем нужна страховка

Как защититься от клещей: меры предосторожности, вакцина, страхование

Мал энцефалитный клещ, да опасен: 7 советов врача, как избежать заражения