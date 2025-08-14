В России спасли годовалого ребенка после укуса клеща Подмосковные врачи спасли ребенка от болезни Лайма

В Детском центре им. Рошаля в Подмосковье спасли годовалого ребенка, у которого началась болезнь Лайма после укуса клеща, сообщает издание «Вести Подмосковья». Отмечается, что он уже вернулся домой.

Как сообщается, ребенка укусил клещ, когда он ползал по траве. Вечером мама заметила покраснение, которое в течение трех дней превратилось в кольцевидное пятно с просветлением посередине. Ребенку вовремя поставили диагноз и назначили антибиотикотерапию. На данный момент состояние юного пациента в норме.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что распространяемая клещами болезнь Лайма создана в биолабораториях США. По его словам, число случаев заражения этой инфекцией только растет.

В ответ на это преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что клещевой боррелиоз не мог быть создан в лабораториях США. По его словам, невозможно создать такую бактерию.