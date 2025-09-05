Операция «Багратион», НАТО: ситуация на фронтах СВО вечером 5 сентября

Российская армия продолжает наступление на всех направлениях спецоперации, пишут военкоры. Что известно о ситуации на фронтах СВО вечером 5 сентября, готовится ли Россия к новой операции «Багратион», если солдат НАТО перебросят на Украину?

Ситуация на фронтах СВО вечером 5 сентября: Олег Царев

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что ВС РФ на Запорожском фронте наступают в Приморском, продвинулись на южной окраине Степногорска и у Малой Токмачки под Ореховом. Кроме того, пишет политик, на Угледарском направлении встречные бои идут в районе Новониколаевка — Терновое — Сосновка и западнее Темировки; ВС РФ еще продвинулись у Январского, взяли под полный контроль Александроград, оттеснив противника западнее и выбив из укрепрайона севернее, где наши вышли на новый рубеж на реке Волчьей. Кроме того, под контроль России перешло село Хорошее.

«На Покровском фронте ВС РФ продвигаются в направлении Новопавловки и у Муравки. Активное сражение не стихает в Удачном, где ВСУ не прекращают контратак. Есть данные, что на западе Покровска ВС РФ стараются выровнять фронт по трассе Е50. По данным военкоров, ВС РФ пробираются малыми группами по коммуникациям, по коллекторам в центральную часть города и пытаются там закрепиться. На восточном фланге в районе Новоэкономического наши отбивают контратаки ВСУ. Отсюда наши попытались зацепиться за восточные окраины Мирнограда. Из Родинского новостей нет, а выше по фронту ВС РФ продвинулись до 2 км восточнее поселка Затышок. Еще выше наши закрепились восточнее Вольного и расширили зону контроля примерно на 4 км. ВСУ контратакуют в Никоноровке, Ивановке и Новом Шахово, не отказываются от попыток срезать наш выступ в этом районе», — указывает Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Ситуация на фронтах СВО вечером 5 сентября: WarGonzo

По данным проекта WarGonzo, на Константиновском направлении продолжаются бои в районе Клебан-Быка и Щербиновки, сообщается о продвижении ВС РФ у Николаевки.

«На Краснолиманском направлении войска РФ продвигаются в направлении села Коровий Яр, а также в направлении населенных пунктов Мирное и Ставки южнее Колодезей. На Северском участке идет зачистка территорий в Серебрянском лесничестве. Продолжается оттеснение противника к реке Северский Донец. Сообщается, что ВС РФ вышли к Дроновке», — говорится в публикации.

В Купянске (Харьковское направление), по сведениям источников, идет зачистка территорий, ранее находившихся в статусе «серой зоны»; на северо-востоке от города фиксируются тактические успехи ВС РФ в Голубовке и Кондрашовке, продолжаются бои в районе Соболевки.

«На Сумском фронте, по сообщениям источников, ВС РФ продвигаются в Юнаковке. На остальных участках идут бои с применением дронов и артиллерии, изменений в ЛБС не зафиксировано», — пишут авторы проекта.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об иностранных «миротворцах» на Украине, операция «Багратион»

4 сентября стало известно, что Германия разрабатывает операцию Deutschland, предусматривающую транзит до 800 тысяч военнослужащих НАТО в течение 48 часов, развертывание 200 тысяч единиц техники и задействование всей транспортной и энергетической инфраструктуры. Ключевым элементом становится создание системы ПВО Sky Shield над западными регионами Украины. Для этого привлекут до 120 боевых самолетов, а также разместят мобильные зенитные комплексы в Польше, Словакии и Румынии. Формально миссия заявлена как гуманитарная защита, но ее военная составляющая очевидна, считают журналисты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особое внимание уделяется усилению Финляндии, которая после вступления в НАТО активно укрепляет границу с Россией и обладает значительным арсеналом: 700 гаубиц, 700 минометов, 100 РСЗО и 280 тысяч резервистов.

Россия ответит ФРГ операцией «Багратион», если она предпримет план экстренной переброски 800 тысяч солдат НАТО, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Интересно было бы знать, такое количество чьих солдат собирается отправлять Германия на войну с Россией, если общая численность бундесвера 180 тысяч? [Канцлер Фридрих] Мерц, наследник своих нацистских родственников, очевидно, мечтает о славе Гитлера, совершенно забывая, чем тот закончил. На каждую операцию Deutschland мы непременно ответим операцией „Багратион“», — высказался Журавлев.

