Как вернуться к работе после новогодних каникул: лучшие рецепты детокса

Рекордно длинные новогодние каникулы в 2026 году чреваты побочными эффектами. Врачи и психологи утверждают: после затяжного отдыха россиянам будет довольно сложно вновь вернуться к рабочим будням. Как правильно «выйти» из праздничной суеты, к каким рекомендациям следует прислушаться — в материале NEWS.ru.

Как долго россияне будут отдыхать в январе 2026 года

В предстоящем январе у россиян будет только 15 рабочих дней из 31 календарного, что, впрочем, не повлияет на размер заработной платы, сообщил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Грядущий январь станет самым «нерабочим» с 2021 года. Для сравнения: в 2022 году россияне работали 16 дней в январе, а в период с 2023 по 2025 год — 17 дней. При этом около 70% опрошенных россиян выступили против отмены новогодних праздников — таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Поддержать сокращение выходных оказались готовы только 20% опрошенных. Отмечается, что инициатива о сокращении новогодних каникул уже не раз появлялась в информационном поле. Например, последний раз в Госдуме предлагали подобную инициативу несколько лет назад. По мнению законодателей, такой длительный отдых пагубно сказывается на экономике страны и здоровье граждан. Сократить праздники предлагалось до двух дней — 31 декабря и 1 января.

Также стало известно, что около 9% россиян намерены продлить новогодние каникулы в 2026 году. При этом 7% респондентов хотят взять отпуск в конце 2025-го, а 2% — сразу после 11 января. При этом каждый шестой россиянин (16%) еще не принял решение по продлению каникул. В опросе отмечается, что среди респондентов отпуск чаще всего готовы брать мужчины и молодежь до 35 лет. Исследование проводилось среди 1600 трудоустроенных россиян старше 18 лет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как стоит питаться в конце новогодних каникул

После новогодних праздников многим бывает сложно вернуться к привычному ритму, и здесь важно помнить, что качественный отдых — это не только развлечения, но и грамотное восстановление, пояснила в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Олеся Толстухина.

«Важно скорректировать питание: избыток тяжелой пищи и переедание сильно перегружают организм и снижают когнитивные функции. Отдельная часть восстановительного периода — детокс. Речь идет не только о снижении потребления алкоголя, который дестабилизирует нервную систему, но и об информационном отдыхе: временное сокращение использования социальных сетей и мессенджеров заметно повышает внимание и снижает стресс», — отметила специалист.

Восстановить силы и поддержать иммунитет поможет полноценный рацион с большой долей овощей, зелени и белков, богатый витаминами и минералами, добавила в беседе с NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо.

«Даже в зимние каникулы лучше воздержаться от избытка жареной, тяжелой и жирной пищи. Избегайте злоупотребления простыми углеводами (сахар, выпечка, сладости). Избыток углеводов меняет метаболизм в клетках, они становятся вялыми и недееспособными, развивается преждевременное старение, снижается иммунная защита всего организма», — сообщила врач.

Важна ли физическая активность во время каникул

По оценкам Олеси Толстухиной, хороший способ вернуть жизненные силы — физическая активность на свежем воздухе: «Прогулки и зимние игры улучшают кровообращение, гармонизируют работу нервной системы и помогают быстрее включиться в рабочий процесс. Не менее важны и теплые контакты с близкими: это источник позитивных эмоций и ощущение стабильности, которое так нужно в начале года».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимой организм нуждается в ежедневной нагрузке, в идеале — на свежем воздухе, подтвердила врач Ольга Шуппо.

«Необязательно записываться в спортзал для сложных тренировок. Даже умеренные нагрузки на улице способствуют насыщению кислородом клеток, повышению жизнедеятельности митохондрий», — заметила специалист.

Как правильно отрегулировать сон для выхода с каникул

За несколько дней до выхода на работу стоит наладить режим сна, отказаться от ночных активностей и дать мозгу возможность постепенно вернуться в привычный график, рекомендует психолог Олеся Толстухина.

«Если сочетать эти элементы — сон, умеренность, движение, информационный отдых и эмоциональную поддержку, то возвращение к рабочим будням пройдет мягко, а сам человек будет чувствовать себя не выжатым, а обновленным и ресурсным», — заключила психолог.

Ольга Шуппо также посоветовала: после праздников необходимо постепенно плавно сокращать время отдыха и увеличивать рабочее время. По ее словам, следует сохранять полноценное время ночного сна (7–9 часов), придерживаясь стабильного времени отхода ко сну и пробуждения.

«С 22 до 3 часов ночи происходит выработка мелатонина, который отвечает за баланс кортизола — гормона коры надпочечников, который называют гормоном стресса. Если мы спим достаточно и в правильное время, организм отдыхает и восстанавливается, а клетки регенерируются», — пояснила Шуппо.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие процедуры следует успеть сделать за праздники

По мнению врача — дерматолога-косметолога Заремы Омаровой, нет универсальных рекомендаций возврата к рабочему состоянию. Она полагает, что с минимальными издержками войти в рабочий ритм позволит постепенный возврат к привычному режиму.

«За время новогодних каникул можно успеть привести себя в порядок, например, пройти инвазивные процедуры у косметолога, которые эффективны, но могут потребовать реабилитационного периода, посетить врача, визит к которому долго откладывали. Системный уход за собой позволит органично вернуться к привычной рутине», — пояснила NEWS.ru Омарова.

