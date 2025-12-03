Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 15:50

Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников

SuperJob: 70% россиян выступили против отмены новогодних праздников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Около 70% опрошенных россиян выступили против отмены новогодних праздников, сообщает KP.RU со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. Поддержать сокращение выходных оказались готовы только 20% опрошенных.

Отмечается, что инициатива о сокращении новогодних каникул уже не раз появлялась в инфополе. Последний раз в Госдуме предлагали такую инициативу несколько лет назад.

По мнению законотворцев, такой длительный отдых пагубно сказывается на экономике страны и здоровье граждан. Сократить праздники предлагалось до двух дней — 31 декабря и 1 января.

Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал, что россияне в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90. Это, по его словам, наименьший показатель более чем за 20 лет.

