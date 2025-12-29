В Подмосковье изъяли 12 тонн поддельной икры Полиция ликвидировала цех по производству поддельной икры в Люберцах

Сотрудники МВД ликвидировали подпольное производство в Люберцах, где имитированную икру выдавали за натуральный продукт лосося и палтуса, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Злоумышленники в течение полугода закупали дешевый суррогат, фасовали его в жестяные банки и наклеивали этикетки несуществующих брендов. Нелегальный товар оптовыми партиями поставлялся на рынки Москвы, Подмосковья и соседних областей в преддверии новогодних праздников.

В ходе обысков полицейские обнаружили 12 тонн икорной массы, 8,5 тысячи готовых к продаже банок, закаточные станки и поддельные сертификаты качества. В цеху в условиях полной антисанитарии трудились пятеро мигрантов без разрешений на работу и медкнижек; их оштрафуют и выдворят из России.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет свыше 7 млн рублей, — уточнила Волк.

Организаторы бизнеса — двое местных предпринимателей — задержаны и помещены под домашний арест. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за производство и сбыт товаров без маркировки в особо крупном размере.

Ранее московская полиция пресекла деятельность нелегальной типографии, доход от которой превысил 2,6 млрд рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли более 50 тыс. поддельных документов.