26 декабря 2025 в 09:35

Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники столичного главка полиции пресекли деятельность нелегальной типографии, доход от которой превысил 2,6 млрд рублей, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли более 50 тыс. поддельных документов.

Свыше 2,6 млрд рублей — таков общий доход от противоправной деятельности нелегальных типографий, которые ликвидировали мои коллеги из ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, — написала Волк.

Изъятия проводились в Москве и Московской области, а также в Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе.

Ранее Волк заявила, что правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров, сумма нелегального дохода которых составила около 40 млн рублей. По ее словам, услугами злоумышленников пользовались представители бизнеса в Москве и Ульяновской области. Аффилированные юрфирмы заключали с клиентами договоры на оказание услуг, которые обычно были связаны со строительными и отделочными работами. Через фиктивные договоры платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам.

