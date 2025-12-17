Силовики провели облаву на теневых банкиров, наворовавших 40 млн рублей В Москве и Ульяновской области пресекли деятельность теневых банкиров

Правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров, сумма нелегального дохода которых составила около 40 млн рублей, заявила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, их услугами пользовались представители бизнес-структур Москвы и Ульяновской области.

По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России, — отметила она.

Аффилированные юрфирмы заключали с клиентами договоры на оказание услуг, которые обычно были связаны со строительными и отделочными работами. Путем череды фиктивных договоров платежи выводили в наличный оборот и передавали заказчикам.

Волк уточнила, что для легализации полученных денег фигуранты создали агентство недвижимости, которое предлагало купить квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчет. По предварительным данным, в противозаконной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. Возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям.

