Раскрыты планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине «ЕП»: «коалиция желающих» может пообещать Украине ввод войск на ее территорию

Лидеры стран «коалиции желающих» на встрече в Париже 6 января могут пообещать Украине разместить на ее территории многонациональные вооруженные силы, сообщает издание «Европейская правда». По информации источника, встреча также позволит взять обязательства по ключевым пунктам: прекращение огня, продолжение поддержки ВСУ, действия союзников в случае нового конфликта, а также долгосрочное оборонное сотрудничество.

Чиновник пояснил, что западные военные не будут размещаться вдоль всей линии соприкосновения из-за ее протяженности, но займутся мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих», которая пройдет в Париже. Центральной темой заседания станет Украина.

До этого западные СМИ заявили, что принятие условий российской стороны станет самым благоприятным вариантом для США и Украины. Аналитики отметили, что отказ от условий Москвы провоцирует затяжной конфликт на истощение, который в перспективе приведет Киев к поражению. По мнению авторов, этот вариант развития событий хуже для всех участников переговоров.