Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 12:43

Стало известно, кого США отправят на заседание «коалиции желающих» в Париже

Уиткофф и Кушнер решили присоединиться к заседанию «коалиции желающих» в Париже

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф Фото: Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих», которая пройдет в Париже, пишет Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Центральной темой заседания станет Украина. Всего на встрече будут присутствовать лидеры более чем 27 государств.

Мы стремились сблизиться с американцами и не смирились с тем, что США бросят Украину. Нам удалось добиться этого процесса сближения между Украиной, Европой и Америкой, — рассказал источник.

Представители США впервые будут очно присутствовать на встрече «коалиции желающих». Как пишет газета, госсекретарь США Марко Рубио не приедет в Париж из-за обострения ситуации вокруг Венесуэлы.

Ранее стало известно, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже примет участие в заседании «коалиции желающих» по Украине. Информацию подтвердила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

До этого президент Владимир Зеленский потребовал присутствия на Украине войск Великобритании и Франции. По его мнению, иностранный контингент нужен для мониторинга прекращения огня, поддержки ВСУ и тренировочных миссий.

США
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
