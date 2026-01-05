Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 18:12

Фон дер Ляйен собралась на встречу «коалиции желающих»

Фон дер Ляйен примет участие во встрече «коалиции желающих» по Украине 6 января

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 января примет участие в заседании «коалиции желающих» по Украине в Париже, сообщила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. Встреча затронет дискуссию о гарантиях безопасности Киеву. По словам Пинью, которые приводит ТАСС, стороны уже якобы достигли прогресса в этом вопросе.

Председатель Еврокомиссии во вторник отправится в Париж для участия в заседании «коалиции желающих» по Украине, — отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указал, что Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта. Заявление прозвучало после серии международных консультаций с представителями «коалиции желающих». Уже 5 января запланированы переговоры начальников генштабов, а 6 января в Париже должен состояться саммит на высшем уровне.

Также спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пожалел жителей Европы после новогоднего поздравления фон дер Ляйен. В торжественной речи высокопоставленная чиновница пообещала «еще активнее бороться с самоубийством западной цивилизации в 2026 году». В связи с этим глава РФПИ назвал европейцев бедными.

