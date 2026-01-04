Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 07:04

Зеленский потребовал присутствия войск Британии и Франции на Украине

Фото: Official White House/Daniel Torok
Присутствие войск Великобритании и Франции на Украине сразу после прекращения огня — обязательно, заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с представителями СМИ, встречу транслировал украинский канал «Новини Live». Иностранный контингент нужен для мониторинга прекращения огня, поддержки ВСУ средствами и оружием, технологий, разведки, тренировочных миссий, объяснил политик.

Главенствующими в коалиции («коалиции желающих». — NEWS.ru) являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное — оно обязательно <…>. Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа «коалиции желающих», когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня, — подчеркнул он.

Ранее украинский президент сообщил, что Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта с Россией. Соответствующее заявление прозвучало после серии международных консультаций. Уже 5 января состоятся переговоры начальников генштабов, а 6 января в Париже должен состояться саммит на высшем уровне.

Владимир Зеленский
Украина
Великобритания
Франция
