06 января 2026 в 10:20

Западу намекнули на единственный благоприятный вариант окончания СВО

RS: соглашение на условиях России станет лучшим вариантом для США и Украины

ВС РФ в зоне СВО
Принятие условий российской стороны станет самым благоприятным вариантом для США и Украины, пишет Responsible Statecraft. В материале отмечается, что отказ от условий Москвы провоцирует затяжной конфликт на истощение, который в перспективе приведет Украину к поражению. По мнению авторов публикации, этот вариант развития событий хуже для всех участников переговоров.

Это ни в коем случае не «награда» за действия России, а просто цена за прекращение конфликта на наилучших условиях для Киева и Запада, — сказано в материале.

Ранее бывший начальник Генштаба Франции генерал Пьер де Вилье высказал мнение, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией. Экс-военачальник констатировал, что украинские силы терпят поражение на фронте. Он призвал искать дипломатическое решение и пути к миру.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ключевым условием для приближения мира на Украине стали успехи российской армии в зоне СВО. Кроме того, политик отметил, что завершению конфликта способствует стремительная деградация инфраструктуры противника.

