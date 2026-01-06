Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 16:32

Расчет «Мста-Б» уничтожил блиндажи ВСУ и попал на видео

Группировка «Север» уничтожила пункт операторов БПЛА в Сумской области

Фото: МО РФ
Расчет артиллерийской установки «Мста-Б», который входит в состав группировки «Север», нанес удар по укрепрайонам ВСУ в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. В результате были уничтожены точка запуска БПЛА, блиндажи и склад украинских операторов дронов.

Наши разведчики смогли определить расположение склада со средствами поражения и боекомплектом, а также непосредственно блиндаж ВСУ. Данные цели были оперативно переданы артиллерийскому расчету 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю 769 раз атаковали дронами и артиллерией населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области. Глава округа Руслан Хоменко рассказал, что 1 января были ранены три человека, погиб один ребенок. Под ударами оказались школа, машины, дома и вышки связи. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого Вооруженные силы России уничтожили танк немецкого производства Leopard под Константиновкой. Технику атаковали в несколько заходов, возгорание произошло после третьего попадания.

СВО
ВСУ
Минобороны
дроны
