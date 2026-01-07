Раскрыты главные «тренды» в атаках ВСУ на Россию в 2025 году

Украинская армия в 2025 году применяли тактику «выжженной земли» и активно использовали удары беспилотниками, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в комментарии РИА Новости. Он отметил, что ВСУ заранее предупреждали местных жителей, что после их ухода «все будет сожжено».

Атаки БПЛА, бесспорно, это тренд года. Сейчас мы фиксируем, что трое из четырех пострадавших – это пострадавшие от БПЛА, где-то 70-75%. Следующая жесткая тенденция: Украина взяла за практику метод выжженной земли, — подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, другой тенденцией стал рост обстрелов и провокаций в те моменты, когда начинались переговорные процессы. Он добавил, что одной из причин также стали поражения ВСУ на боле боя.

Их кардинально не устраивает ведение переговоров. При всей мирной риторике [президента Украины Владимира] Зеленского они всячески стремятся демонстрировать свои истинные подходы в обстрелах, террористических актах, ударах по объектам, — резюмировал Мирошник.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 6 января ликвидировали 129 украинских беспилотников над регионами России. Согласно данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.